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  10 июня 2020
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Зафрахтованный самолет ГЧК Монголии вылетел в Казахстан

CentralAsia (MNG) -  По решению Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) о выполнении специальных рейсов, связанных с эвакуацией граждан Монголии из-за рубежа утром 10 июня вылетел самолет специального назначения авиакомпании МИАТ по маршруту Улан-Батор — Нур-Султан — Улан-Батор.

Директор консульского отдела Министерства иностранных дел Монголии Л.Мөнхтушиг сообщил, что 150-170 человек вернутся домой специальным рейсом из Казахстана.

Посадка в Улан-Баторе запланирована сегодня вечером в 19:30.

Из граждан Монголии в Казахстане 1097 человек обратились с просьбой вернуться домой.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 245 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 13 319 заболевших.

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