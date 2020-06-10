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  10 июня 2020
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Глава Узбекистана подтвердил своё участие в параде Победы в Москве - Песков
Песков
Песков

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в параде Победы в Москве 24 июня. Об этом, как сообщили российские СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным Пескова, своё участие в параде 75-летия Победы также подтвердили лидеры Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии.

"Целый ряд лидеров также получили приглашения, и мы ожидаем от них подтверждения со дня на день", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

26 мая президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны России объявил, что парад Победы пройдет 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

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