В России 14% протестированных имеют иммунитет к коронавирусу, - Роспотребнадзор

CentralAsia (CA) - В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры. Об этом 10 июня на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Лучше всего иммунитет вырабатывается у детей, процент иммунных среди несовершеннолетних до 17 лет - почти 20%, у людей от 18 до 64 лет - это 14%, а 65 лет и старше - всего 11%», - сказала она.

По ее словам, в стране проведено 13,5 млн тестов на коронавирус. Также отмечается тенденция снижения темпов прироста, а то, что количество бессимптомных носителей составляет ежедневно от 40-45%, говорит о высоком качестве тестирования населения, добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN сообщал, что страна использует максимально возможное количество тестов на коронавирус.