Достопримечательности Самарканда возобновят работу с 11 июня

CentralAsia (UZ) - Священные места и религиозные достопримечательности древнего Самарканда с 11 июня готовы принять посетителей, сообщили местные СМИ.

В настоящее время на месте ведутся подготовительные работы, на входах и выходах устанавливаются пирометры, антисептики и дезинфицирующие «туннели», чтобы обеспечить работу исторических памятников в строгом соответствии с правилами карантина. Как только эта работа будет завершена, завтра, 11 июня, в Самаркандской области будут открыты следующие святыни:

Мавзолей Святого Даниила, Абу Мансура Матуриди, Ходжа Абду Дарун, Рухабад, мечеть Хазрет Хызр, Мурод Авлиё, мемориальный комплекс Шахи-Зинда , а также мавзолеи Ходжа Ахрора Вали в Самаркандском и Ходжа Абду Берун в Акдарьинском районах.

Пещера Святого Давида (Хазрати-Давуд) будет открыта по согласованию с Самаркандским областным департаментом по развитию туризма.

Комплекс Имама Бухари в Пайарыкском районе и известное место под названием Чор Чинор (Четыре чинары) в Ургутском районе расположены в «красной» зоне, поэтому их деятельность временно запрещена.

Справка:

Пещера Святого Давида: По одной из легенд, иудейский царь и пророк — Давид (среди мусульман Давуд, Довуд или Дауд) скрываясь от врагов, достиг этих мест. Окружённый со всех сторон, он решил помолиться и встал на колени. Молитва была услышана Аллахом, и Давид был наделён сверхъестественной силой. Он раздвинул руками скалу и скрылся в образовавшейся пещере. Именно эта пещера, ставшая объектом паломничества, привлекает верующих последние несколько веков.

У входа в пещеру видны следы гигантских колен, а на её стенах отпечатки огромных пальцев. Пещера находится на высоте около 1250 метров, и для того, чтобы подняться к пещере, нужно пройти проложенных вверх по склону горы 1303 ступени. Посетив небольшую мечеть на вершине и помолившись там, нужно пройти по противоположному склону и спуститься на 200 ступенек вниз, где и находится вход в пещеру.

Пещера шириной от 0,5 до 4 метров, высотой около 15 метров и длиной около 60 метров представляет собой темный туннель, освещённый несколькими лампами, в конце которого видны отпечатки ладоней и ступней Давида. Паломники загадывают желания, прикоснувшись к этим отпечаткам, и верят в его чудодейственные способности.