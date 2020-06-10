Секретариат Молочной Азии или «Dairy Asia» открылся в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Секретариат Молочной Азии «Dairy Asia» официально открыт в Улан-Баторе при поддержке правительства Монголии (ПМ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).





Во время последней встречи в 2018 году в Улан-Баторе, Монголия, стало очевидно, что «Dairy Asia» готова перейти к следующему этапу, который потребует большей региональной ответственности и независимого секретариата, а также увеличения финансовых ресурсов и более активного участия частного сектора.







С этой целью правительство Монголии представило предложение о размещении офиса секретариата, который был поддержан руководящим комитетом«Dairy Asia», Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии (МПСХЛП), а также ФАО и Глобальной программы устойчивого животноводства (GASL). 8 января 2020 года кабинет министров Монголии утвердил приказ №11, который закладывает основу для создания офиса Секретариата «Dairy Asia» в Улан-Баторе.





Организация при ООН «Dairy Asia» слоганом «Asian Milk for Health and Prosperity» — это партнерство с участием многих заинтересованных сторон, призванное создать социально-экологически ответственный молочный сектор Азии, который повышает уровень жизни в сельской местности, улучшает питание и способствует экономическому процветанию в регионе. Она была основана ФАО в 2014 году и в настоящее время насчитывает 13 стран-членов, включая Монголию, Таиланд, Китай, Шри-Ланку, Бутан, Бангладеш, Индонезию, Афганистан, Филиппины, Индию, Мьянму, Непал и Вьетнам.



Цогтбаатар Дамдин, министр иностранных дел Монголии, подчеркнул, что этот случай открывает новую возможность для молочной промышленности Монголии экспортировать, а также диверсифицировать экономический рост. Кроме того, открыв офис секретариата международной организации в Улан-Баторе, можно вывести дипломатию Монголии на новый уровень.





Монголия имеет открытую, довольно нейтральную и многостороннюю внешнюю политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Это имеет решающее значение в построении и поддержании партнерства со странами Азии, которые сильно различаются по национальности, языку, региону и культуре. Монголия имеет давнюю традицию молочного производства, основанную на кочевой культуре и разнообразных видах и молочных продуктах. Каждого гостя приветствовали «Хадаг» и серебряная чаша с молочным чаем; благословил молоком прощание и удачное дальнейшее путешествие. Эта традиция лежит в основе монгольской культуры и будет способствовать любой форме сотрудничества в азиатских странах.





«Хотя отрасль сталкивается с проблемами, она также богата социальными и техническими инновациями. Обмен опытом и уроками вокруг этих инноваций может стать мощным источником изменений в поддержку повестки дня в области устойчивого развития. Это требует объединения рук», - сказал Винод Ахуджа, представитель ФАО в Монголии, во время церемонии открытия.









Представительство Восточной, Центральной и Западной Азии в «Dairy Asia» относительно низкое. Учитывая географическое положение Монголии и членство в соответствующих механизмах, это уникальное положение позволяет облегчить контакты с соответствующими странами. То же самое относится к региону Северо-Восточной Азии, то есть Японии, Южной Корее и Северной Корее, с которыми Монголия поддерживает хорошие отношения, которые могут помочь наладить партнерские отношения через Молочную Азию «Dairy Asia».

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