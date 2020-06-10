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  10 июня 2020
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В Казахстане девять судей заразились коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  В городе Талдыкорган в Казахстане коронавирус выявлен у девяти судей Алматинского облсуда. Об этом сообщил председатель областного суда Елис Абдыкадыров.

По его словам, алматинский областной суд закрыли на карантин с 8 июня по 19 июня.

«К сожалению, у девятерых судей областного суда при тестировании подтверждено наличие инфекции коронавируса. Карантин объявлен с 8 по 19 июня. Для исключения распространения коронавирусной инфекции здание Алматинского областного суда закрыто. Все сотрудники областного суда изолированы на семидневный домашний карантин. Основная часть сотрудников переведена на удаленный формат работы в онлайн режиме. Рассмотрение судебных дел отложено на поздние сроки. Все сотрудники суда 9 июня прошли тестирование. Помещения суда подверглись дважды санитарной обработке. Приняты и другие меры», - сказал Абдыкадыров.

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