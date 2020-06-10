В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 123 человека

CentralAsia (KZ) - Сегодня в Казахстане из больниц были выписаны еще 123 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Таким образом, в Казахстане всего от коронавируса вылечились 8138 человек.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1929;
- Нур-Султан – 1711;
- Атырауская область – 876;
- Карагандинская область – 564;
- Западно-Казахстанская область – 451;
- Шымкент – 448;
- Кызылординская область – 304;
- Алматинская область – 287;
- Жамбылская область – 271;
- Туркестанская область – 267;
- Актюбинская область – 249;
- Мангистауская область – 196;
- Павлодарская область – 172;
- Акмолинская область – 141;
- Костанайская область – 141;
- Восточно-Казахстанская область – 83;
- Северо-Казахстанская область – 48.