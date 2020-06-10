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  10 июня 2020
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В Казахстане от коронавируса выздоровели еще 123 человека
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Сегодня в Казахстане из больниц были выписаны еще 123 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Таким образом, в Казахстане всего от коронавируса вылечились 8138 человек.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1929;

- Нур-Султан – 1711;

- Атырауская область – 876;

- Карагандинская область – 564;

- Западно-Казахстанская область – 451;

- Шымкент – 448;

- Кызылординская область – 304;

- Алматинская область – 287;

- Жамбылская область – 271;

- Туркестанская область – 267;

- Актюбинская область – 249;

- Мангистауская область – 196;

- Павлодарская область – 172;

- Акмолинская область – 141;

- Костанайская область – 141;

- Восточно-Казахстанская область – 83;

- Северо-Казахстанская область – 48.

Коронавирус в Казахстане
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