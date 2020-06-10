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  10 июня 2020
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В Узбекистане к вечеру выявили 44 новых случая коронавируса. Всего 4591

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 17:00 10 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4591 (+44).

По данным Минздрава, 20 случаев новых заболеваний были выявлены среди граждан, помещённых в Карантинный центр, 2 в Ташкентской области, 8 в Сырдарьинской области и 2 в Хорезмской области, а также у 12 водителей международных грузовых автомобилей.

В настоящее время в стране выздоровели 3504 (+29) человек с коронавирусной инфекцией.

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