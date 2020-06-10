В Узбекистане врачи спасли девушку, в сердце которой выстрелил пьяный охотник

CentralAsia (UZ) - Врачи Кашкадарьинского областного филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи спасли жизнь 20-летней девушки.

Как сообщает издание «Новости Кашкадарьи», девушка была ранена прямо в сердце из пневматической винтовки.

6 июня этого года житель Яккабагского района К.С. вместе с друзьями поехал отдыхать на озеро. Вооружившись пневматическим ружьем, компания устроила охоту на диких уток.

После употребления спиртного, К.С. потерял интерес к охоте и стал разглядывать в оптический прицел незнакомую ему девушку, стоявшую примерно в 50 метрах от него, и случайно нажал на курок.

Как выяснили врачи, пуля через правое плечо проникла в грудную клетку, пробила верхнюю часть правого легкого и достигла перикарда – наружную соединительнотканную оболочку сердца. Путем сложной хирургической операции врачи филиала смогли найти и извлечь пулю.

В отношении стрелявшего следственным возбуждено уголовное дело отделом Яккабагского районного ОВД.