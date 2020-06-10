Гражданин Узбекистана вербовал террористов в Петербурге через мессенджеры

CentralAsia (UZ) - Окружной военный суд Петербурга вынес приговор гражданину Узбекистана за участие в работе террористической ячейки. По версии следствия, новых приверженцев радикального движения он увлекал перепиской в интернете.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 10 июня 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании вынес приговор Хокиму Абдухалимову. Его признали виновным в содействии ячейке организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Трибунал назначил адепту 10 лет лишения свободы. Три года он проведет в тюрьме, а оставшиеся семь - в колонии строгого режима. Сам мужчина во время заседания полностью признал вину.

По данным пресс-службы Следкома Ленобласти, уроженец Узбекистана с января 2018-го до марта 2019 года транслировал новым адептам в Петербурге и Ленобласти идеологию террористов, в том числе с помощью мессенджеров.