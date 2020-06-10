[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане от коронавируса скончался 19-ый пациент
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото

CentralAsia (UZ) -  Житель Самарканда, прибывший чартерным рейсом из Санкт-Петербурга 27 мая этого года, был доставлен в Карантинный центр для медицинского осмотра. 1 июня этого года у мужчины была подтверждена инфекция Covid-19, и он был госпитализирован в клинику НИИ вирусологии в Ташкенте.

Как сообщил Минздрав, мужчина ранее много лет лечился от таких заболеваний, как острый лейкоз, тяжелая хроническая анемия и дыхательная недостаточность.

1 июня этого года состояние больного ухудшилось, и он был переведен в отделение интенсивной терапии.

Однако, несмотря на проведённые реанимационные процедуры, 10 июня пациент умер от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

О возрасте скончавшегося мужчины в Минздраве не уточняют.

Новости по теме:

print
  • За сутки в России зафиксированы 216 случаев смерти от коронавируса
  • В Узбекистане от коронавируса скончался 19-ый пациент
  • Китайские журналисты выяснили, насколько эффективна защита многоразовых масок


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com