В Узбекистане от коронавируса скончался 19-ый пациент

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CentralAsia (UZ) - Житель Самарканда, прибывший чартерным рейсом из Санкт-Петербурга 27 мая этого года, был доставлен в Карантинный центр для медицинского осмотра. 1 июня этого года у мужчины была подтверждена инфекция Covid-19, и он был госпитализирован в клинику НИИ вирусологии в Ташкенте.

Как сообщил Минздрав, мужчина ранее много лет лечился от таких заболеваний, как острый лейкоз, тяжелая хроническая анемия и дыхательная недостаточность.

1 июня этого года состояние больного ухудшилось, и он был переведен в отделение интенсивной терапии.

Однако, несмотря на проведённые реанимационные процедуры, 10 июня пациент умер от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

О возрасте скончавшегося мужчины в Минздраве не уточняют.