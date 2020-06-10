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  11 июня 2020
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Тюркский совет создаст систему мониторинга ситуации по коронавирусу

CentralAsia (UZ) -  Страны Совета сотрудничества тюркоязычных государств создадут систему мониторинга развития эпидемиологической обстановки в связи с пандемией коронавируса.

8 июня этого года впервые организовано заседание Координационного комитета по здравоохранению при Совете сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), сообщил МИД Узбекистана.

В ходе заседания, прошедшего в формате видеоконференцсвязи, стороны обменялись информацией о работе по профилактике, диагностике и проводимых эпидемиологических исследованиях коронавирусной инфекции, а также рассмотрели возможности сотрудничества в разработке новых методов профилактики и лечения заболевания.

Достигнуты договоренности о проведении онлайн-тренингов для медицинских экспертов стран-членов и наблюдателей, программ по наращиванию потенциала медработников, а также международных научно-практических мероприятий в формате ВКС.

Кроме того, принято решение о создании общей базы данных и системы эпидемиологического мониторинга между странами в борьбе с COVID-19.

На переговорах также была одобрена структура «Группы цепочек поставок», которая будет способствовать координации деятельность по доставке медицинского оборудования, лекарств, одноразовых изделий, привлечению инвестиций в инфраструктуру здравоохранения, разработке инновационных IT-систем, а также строительству новых современных больниц.

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