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  11 июня 2020
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Трамп выразил соболезнования Узбекистану в связи с трагедией на Сардобинском водохранилище

CentralAsia (UZ) -  Президент США Дональд Трамп направил письмо с соболезнованиями главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву в связи с прорывом дамбы на Сардобинском водохранилище. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба президента.

"Я хочу выразить свои соболезнования Вам и пострадавшим от частичного обрушения плотины Сардобинского водохранилища 1 мая 2020 года. Особенно сокрушительно видеть кадры затопленных домов, перемещенных лиц, а также разрушенных дорог и фермерских хозяйств", - говорится в письме американского президента.

Глава США также сообщил, что дал указания своей администрации оперативно рассмотреть запрос о содействии Узбекистану в противодействии распространению коронавируса.

"Посредством личного внимания и весьма оперативного реагирования Вы продемонстрировали лидерство. Государственный департамент и Агентство США по международному развитию также стремительно среагировали на эту трагедию и выделили средства для наших усилий по оказанию помощи", - заявил президент.

1 мая произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища. Были затоплены несколько находящихся рядом населенных пунктов. В результате, как минимум, 70 тысяч людей остались без крова, были разрушены и повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья.

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