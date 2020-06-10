Трамп выразил соболезнования Узбекистану в связи с трагедией на Сардобинском водохранилище

CentralAsia (UZ) - Президент США Дональд Трамп направил письмо с соболезнованиями главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву в связи с прорывом дамбы на Сардобинском водохранилище. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба президента.

"Я хочу выразить свои соболезнования Вам и пострадавшим от частичного обрушения плотины Сардобинского водохранилища 1 мая 2020 года. Особенно сокрушительно видеть кадры затопленных домов, перемещенных лиц, а также разрушенных дорог и фермерских хозяйств", - говорится в письме американского президента.

Глава США также сообщил, что дал указания своей администрации оперативно рассмотреть запрос о содействии Узбекистану в противодействии распространению коронавируса.

"Посредством личного внимания и весьма оперативного реагирования Вы продемонстрировали лидерство. Государственный департамент и Агентство США по международному развитию также стремительно среагировали на эту трагедию и выделили средства для наших усилий по оказанию помощи", - заявил президент.

1 мая произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища. Были затоплены несколько находящихся рядом населенных пунктов. В результате, как минимум, 70 тысяч людей остались без крова, были разрушены и повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья.