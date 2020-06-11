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  11 июня 2020
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Самолет спецмиссии авиакомпании МИАТ вылетел из Улан-Батора в Токио

CentralAsia (MNG) -  

Сегодня утром в 08:09 в Токио вылетел еще один специальный дежурный самолет, чтобы доставить монгольских граждан из-за границы.

Около 270 человек вернутся домой в самолете, сообщает Генеральное консульство Министерства иностранных дел Монголии.

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Рейс Токио-Улан-Батор должен приземлиться в международном аэропорту Буянт-Ухаа сегодня вечером в 19:15.

Регистрация на рейс начнется в 11:30 на стойке "F" в международном терминале №1 японского аэропорта Нарита.
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