Самолет спецмиссии авиакомпании МИАТ вылетел из Улан-Батора в Токио

- Монголия, происшествия
- 7:10, 11 июня 2020
- Просмотров: 131
CentralAsia (MNG) -
Сегодня утром в 08:09 в Токио вылетел еще один специальный дежурный самолет, чтобы доставить монгольских граждан из-за границы.
Около 270 человек вернутся домой в самолете, сообщает Генеральное консульство Министерства иностранных дел Монголии.
Рейс Токио-Улан-Батор должен приземлиться в международном аэропорту Буянт-Ухаа сегодня вечером в 19:15.
Регистрация на рейс начнется в 11:30 на стойке "F" в международном терминале №1 японского аэропорта Нарита.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения