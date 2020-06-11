Самолет спецмиссии Нур-Султан — Улан-Батор приземлился

CentralAsia (MNG) - Рейс OM7168 маршрута Нур-Султан — Улан-Батор, доставленный в Монголию из Республики Казахстан, приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа вчера вечером в 19:00.





175 граждан Монголии вернулись домой из Казахстана, четверо из них - младенцы.





Из граждан Монголии в Казахстане 1097 человек обратились с просьбой вернуться домой.





Всего в Казахстане выявлено 13 319 заболевших, 67 случаев заболеваний оказались смертельными.

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