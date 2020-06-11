Коронавирус: Мытьё рук сократило инфекцию ветряной оспы на 70% в Монголии

CentralAsia (MNG) - Рекомендации по мытью рук доказали свою эффективность в профилактике инфекционных заболеваний в Монголии. Общественность соблюдает рекомендации Министерства здравоохранения и делает мытьё рук привычкой в повседневной жизни.

По данным Управления национальной статистики Монголии, в период с января по май 2020 года уровень распространенных инфекционных заболеваний снизился до 14,6 тысячи человек. Кроме того, число случаев заболевания ветряной оспой сократилось на 70,1 процента, дизентерии - на 58 процентов, а также заболевания рук, ног и рта у монгольских детей упали на 73,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.