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  11 июня 2020
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На утро 11 июня в Казахстане выявили 239 новых зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 239 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 11 июня сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост составил 1,8%.

В разрезе регионов:

- Карагандинская область - 52 (4,2%);

- город Шымкент - 30 (3,0%);

- город Нур-Султан - 27 (1,1%);

- город Алматы - 18 (0,6%);

- Актюбинская область - 17 (4,0%);

- Западно-Казахстанская область - 15 (1,7%);

- Кызылординская область - 14 (3,0%);

- Мангистауская область - 14 (4,1%);

- Алматинская область - 13 (2,8%);

- Восточно-Казахстанская область - 11 (5,4%);

- Павлодарская область - 10 (3,5%);

- Атырауская область - 5 (0,4%);

- Жамбылская область - 5 (1,1%);

- Туркестанская область - 5 (1,2%);

- Акмолинская область - 2 (1,1%);

- Костанайская область - 1 (0,5%);

Всего в стране с начала пандемии выявлено 13558 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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