На утро 11 июня в Казахстане выявили 239 новых зараженных коронавирусом

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 239 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 11 июня сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Прирост составил 1,8%.
В разрезе регионов:
- Карагандинская область - 52 (4,2%);
- город Шымкент - 30 (3,0%);
- город Нур-Султан - 27 (1,1%);
- город Алматы - 18 (0,6%);
- Актюбинская область - 17 (4,0%);
- Западно-Казахстанская область - 15 (1,7%);
- Кызылординская область - 14 (3,0%);
- Мангистауская область - 14 (4,1%);
- Алматинская область - 13 (2,8%);
- Восточно-Казахстанская область - 11 (5,4%);
- Павлодарская область - 10 (3,5%);
- Атырауская область - 5 (0,4%);
- Жамбылская область - 5 (1,1%);
- Туркестанская область - 5 (1,2%);
- Акмолинская область - 2 (1,1%);
- Костанайская область - 1 (0,5%);
Всего в стране с начала пандемии выявлено 13558 случаев коронавируса.