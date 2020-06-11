В Казахстане от коронавируса умерли сразу шесть человек

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 23:15 10 июня в Казахстане зарегистрированы 6 случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб.

В городе Нур-Султан скончались 4 пациента, мужчины 1973, 1952, 1961, 1950 годов рождения, в Западно-Казахстанской области - женщина 1941 года рождения, Карагандинской области - мужчина 1953 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Всего на сегодняшний день в Казахстане от коронавируса умерли 67 человек.

Коронавирус в Казахстане

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