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  11 июня 2020
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В Китае за сутки зафиксировано 11 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Китае зарегистрированы 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все они завозные. Об этом 11 июня сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявили 4 бессимптомных носителя вируса.

На данный момент в Китае коронавирус выявлен у 83 057 человек, из них вылечился 78 361 пациент, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением остаются 62 пациента.

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