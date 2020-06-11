В Китае за сутки зафиксировано 11 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Китае зарегистрированы 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все они завозные. Об этом 11 июня сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявили 4 бессимптомных носителя вируса.

На данный момент в Китае коронавирус выявлен у 83 057 человек, из них вылечился 78 361 пациент, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением остаются 62 пациента.