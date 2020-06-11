За сутки в Казахстане выявили почти 400 бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) - За 10 июня в Казахстане зарегистрированы 393 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает оперативный штаб.

Таким образом, в Казахстане всего выявлены 2529 бессимптомных носителей вируса.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- город Шымкент - 365 (+63);

- город Нур-Султан - 332 (+39);

- Карагандинская область - 303 (+24);

- город Алматы - 291 (+43);

- Западно-Казахстанская область - 230 (+15);

- Атырауская область - 224 (+63);

- Алматинская область - 165 (+37);

- Мангистауская область - 115 (+32);

- Восточно-Казахстанская область - 107 (+8);

- Кызылординская область - 81 (+13);

- Северо-Казахстанская область - 80 (+1);

- Туркестанская область - 74 (+13);

- Актюбинская область - 44 (+16);

- Жамбылская область - 39 (+7);

- Павлодарская область - 30 (+5);

- Акмолинская область - 28 (+8);

- Костанайская область - 21 (+6).

Коронавирус в Казахстане

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