За сутки в Казахстане выявили почти 400 бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) - За 10 июня в Казахстане зарегистрированы 393 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает оперативный штаб.
Таким образом, в Казахстане всего выявлены 2529 бессимптомных носителей вируса.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- город Шымкент - 365 (+63);
- город Нур-Султан - 332 (+39);
- Карагандинская область - 303 (+24);
- город Алматы - 291 (+43);
- Западно-Казахстанская область - 230 (+15);
- Атырауская область - 224 (+63);
- Алматинская область - 165 (+37);
- Мангистауская область - 115 (+32);
- Восточно-Казахстанская область - 107 (+8);
- Кызылординская область - 81 (+13);
- Северо-Казахстанская область - 80 (+1);
- Туркестанская область - 74 (+13);
- Актюбинская область - 44 (+16);
- Жамбылская область - 39 (+7);
- Павлодарская область - 30 (+5);
- Акмолинская область - 28 (+8);
- Костанайская область - 21 (+6).