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  11 июня 2020
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В Монголии вторые сутки подряд не выявлены новые случаи коронавируса

CentralAsia (MNG) -  По состоянию на 11 июня в Монголии не зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом, сообщили в Минздраве.

Из 175 пассажиров рейса Нур-Султан — Улан-Батор 3 были изолированы в НИЦИЗ, а 11 - в Центральный военный госпиталь, у прибывших коронавирус не зафиксирован.

По состоянию на 10 июня 315 человек дали отрицательные результаты на коронавирус.

Также вчера два человека с коронавирусом выздоровели и были выписаны из больниц, общее число излечившихся выросло до 89.

В настоящее время 105 пациентов проходят лечение в НИЦИЗ. Всего с начала пандемии число зараженных в стране составляет 194 человека, все случаи — завозные.

Коронавирус в Монголии
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