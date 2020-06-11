В Монголии вторые сутки подряд не выявлены новые случаи коронавируса

- Монголия, происшествия
- 9:23, 11 июня 2020
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- Обновлено: 9:27, 11 июня 2020
CentralAsia (MNG) - По состоянию на 11 июня в Монголии не зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом, сообщили в Минздраве.
Из 175 пассажиров рейса Нур-Султан — Улан-Батор 3 были изолированы в НИЦИЗ, а 11 - в Центральный военный госпиталь, у прибывших коронавирус не зафиксирован.
По состоянию на 10 июня 315 человек дали отрицательные результаты на коронавирус.
Также вчера два человека с коронавирусом выздоровели и были выписаны из больниц, общее число излечившихся выросло до 89.
В настоящее время 105 пациентов проходят лечение в НИЦИЗ. Всего с начала пандемии число зараженных в стране составляет 194 человека, все случаи — завозные.
Коронавирус в Монголии
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