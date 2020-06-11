В Туркменистане бюджетным организациям поручено сократить свои бюджеты

CentralAsia (TM) - 8 июня руководители всех бюджетных и государственных организаций и учреждений Туркменистана получили письма из Министерства финансов и экономики с требованием сократить бюджет в связи с сокращением утвержденного государственного бюджета на 2020 год.

Как сообщают «Хроники Туркменистана», сократить предписано как доходную, так и расходную части бюджета. Необходимо урезать необязательные расходы, а оставшиеся средства расходовать экономно. Никаких конкретных мер в письме не приводится и конкретных указаний письмо не содержит.

Работники ожидают очередных сокращений штатов, отпусков без содержания и перевод сотрудников на полставки с соответствующим понижением заработной платы.

Работающие в офисах люди рассказывают, что в кабинетах, где несколько лет назад работали по пять-шесть человек, сейчас остались по два-три. Нагрузка на оставшихся увеличивается. Из года в год также увеличивается количество требуемых отчетов, справок, документов, которые зачастую дублируют уже имеющиеся.

Меры экономии средств за счет сокращений количества сотрудников предпринимаются регулярно. В том числе, когда президент Гурбангулы Бердымухамедов ежегодно дает распоряжение об увеличении зарплат с 1 января на 10%. Часто повышение осуществляется не за счет прибыли (многие организации убыточны), а за счет сокращения штата.

На совещании 20 мая президент Гурбангулы Бердымухамедов приказал сокращать расходы и искать источники для доходной части бюджета.