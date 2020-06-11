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  11 июня 2020
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Владимир Зеленский оштрафован за нарушение карантина
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

CentralAsia (CA) -  Президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина во время рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщает «Корреспондент».

«Можно снять маску, так лучше слышно, а то будет, как на Хмельнитчине, выпишут мне штраф, и в принципе правильно сделали», - сказал Зеленский во время общения со СМИ в Чернигове.

Ранее Зеленский нарушил карантин, когда с группой политиков выпил кофе в кофейне во время рабочего визита в Хмельницкий. Тогда в МВД предполагали, что штраф выпишут владельцу кафе, в котором пил кофе президент.

Позже СМИ рассказали подробности похода Зеленского в кафе во время карантина. Глава государства, топ-чиновники его офиса, а также главный санитарный врач находились в помещении без защитных масок.

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