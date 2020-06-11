Владимир Зеленский оштрафован за нарушение карантина

Фото: president.gov.ua

CentralAsia (CA) - Президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина во время рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщает «Корреспондент».



«Можно снять маску, так лучше слышно, а то будет, как на Хмельнитчине, выпишут мне штраф, и в принципе правильно сделали», - сказал Зеленский во время общения со СМИ в Чернигове.



Ранее Зеленский нарушил карантин, когда с группой политиков выпил кофе в кофейне во время рабочего визита в Хмельницкий. Тогда в МВД предполагали, что штраф выпишут владельцу кафе, в котором пил кофе президент.



Позже СМИ рассказали подробности похода Зеленского в кафе во время карантина. Глава государства, топ-чиновники его офиса, а также главный санитарный врач находились в помещении без защитных масок.

