Эстония эвакуировала из Туркменистана своего гражданина, у которого обнаружили «инфекцию»

CentralAsia (TM) - Спецборт Nordica со всем медицинским оборудованием и бригадой медиков совершил самый длительный перелет в своей истории авиакомпании - в Туркменистан за заболевшим гражданином Эстонии, сообщает Elu24.

Бригада скорой помощи, пилоты, бортпроводники - такая большая команда отправилась на самолете Nordica в Туркменистан, чтобы взять на борт заболевшего жителя Эстонии и доставить его домой.

Перелет только в одну сторону составляет 3300 километров, и этот рейс стал самым длинным медицинским рейсом Nordica ради одного человека. «Таких дальних рейсов у нас еще не было», - сказал председатель правления Nordica Эрки Урва. Полет обошелся в 43 000 евро, деньги были выделены из резерва МИДа Эстонии.

Стюард Александр Ковальков рассказал, что полет в Туркменистан занял 3 часа 50 минут. «Обратный рейс был длиннее по времени, потому что мы летели против ветра, и занял чуть более пяти часов», - вспоминает он.

По словам Ковалькова, эстонец, попавший в беду, находился в командировке в Центральной Азии, потому что работает в нефтяной компании в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако месяц назад он был вынужден обратиться к врачу, и ему сказали, что у него инфекция. Однако положительный ответ на запрос о помощи пришел не так уж быстро - только через три недели.

О том, какая именно инфекция обнаружена у гражданина Эстонии издание не уточняет.