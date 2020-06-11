Монгольская группа «The Hu» выступит с онлайн-благотворительным концертом

CentralAsia (MNG) - Монгольская группа «The Hu» 23 июня выступит с онлайн-благотворительным концертом для Государственной чрезвычайной комиссии в центре White Rock Center.

Концерт будет транслироваться в прямом эфире на общественном телевидении «MNB» в сотрудничестве с компанией «Хурээ энтертайнмент».

Группа благодарит всех монголов и организации за успешную борьбу с COVID-19 и организует этот онлайн-благотворительный концерт.

The Hu — монгольская рок-группа, исполняющая музыку в таких направлениях как фолк-рок, фолк-метал, хеви-метал. Группа называет свой стиль хунну-роком. Группа исполняет песни с использованием горлового пения, а также монгольских музыкальных инструментов, таких как моринхур и товшуур. Название группы The Hu (монг. Хүн) в переводе с монгольского языка означает «человек». Логотипом группы является изображение ирбиса.





Группа основана в 2016 году в Улан-Баторе. 27 сентября 2018 года был создан официальный канал группы на Youtube, где стали выходить первые клипы группы. По состоянию на май 2019 года клипы группы собрали более 30 млн просмотров. 11 апреля 2019 года сингл «Wolf Totem» достиг позиции №1 в Billboard Hard Rock Digital Songs Sales; сингл «Yuve Yuve Yu» в этом же чарте достиг седьмой позиции. В чарте Hot Rock Songs «Wolf Totem» занял 22-е место. Группа The Hu занимала первое место в чарте iTunes в США.





6 июня 2019 года группа выпустила свой третий сингл — «Shoog Shoog». За июнь-июль 2019 года The Hu дали 23 концерта в 12 европейских странах.





Первый альбом The HU, Gereg, вышел 13 сентября 2019 года на международном уровне под лейблом Eleven Seven Music.





Также, их песня «Sugaan Essena» (Black Thunder) звучит в видеоигре Star Wars Jedi: Fallen Order.





В 2019 году солист Papa Roach принял участие в записи песни «Wolf Totem (feat. Jacoby Shaddix)» как приглашенный исполнитель. Это на данный момент единственная песня, в которой звучит еще и английский язык, помимо основного монгольского.

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