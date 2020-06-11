В Туркменистане запустили в производство дезинфицирующий гель

CentralAsia (TM) - Сразу несколько линий по производству дезинфицирующих средств запустило туркменское предприятие «Тач хил», сообщает издание «Бизнес Туркменистан».

Согласно информации, благодаря своему уникальному составу эти средства способны уничтожить бактерии на 99.9%. С июня дезинфекторы поступают в крупные и мелкие торговые точки по всему Туркменистану. В будущем компания намерена экспортировать продукт на зарубежные рынки.

По официальным данным, в Туркменистане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.