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  11 июня 2020
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В Туркменистане запустили в производство дезинфицирующий гель

CentralAsia (TM) -  Сразу несколько линий по производству дезинфицирующих средств запустило туркменское предприятие «Тач хил», сообщает издание «Бизнес Туркменистан».

Согласно информации, благодаря своему уникальному составу эти средства способны уничтожить бактерии на 99.9%. С июня дезинфекторы поступают в крупные и мелкие торговые точки по всему Туркменистану. В будущем компания намерена экспортировать продукт на зарубежные рынки.

По официальным данным, в Туркменистане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

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