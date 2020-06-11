В Туркменистане наблюдается вспышка острой пневмонии, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменистане наблюдается вспышка заболевания пневмонией среди населения. Как сообщили 10 июня корреспонденты Радио Азатлык в Ашхабаде, в частности столичная инфекционная больница переполнена пациентами с острой пневмонией. Власти страны продолжают утверждать, что в стране нет коронавируса.

По словам сотрудников Центра профилактики и лечения инфекционных заболеваний, некоторые пациенты поступают в крайне тяжелом состоянии, есть смертельные случаи.

«Как рассказала врач больницы вчера из Ахалского велаята Бахарденского этрапа аула Нохур, привезли пожилого мужчину. У него было затрудненное дыхание, решили сделать флюорографию. Но пациент был настолько тяжелым, что скончался на столе рентгеновского аппарата. В данное время выясняют с кем он контактировал», – сообщает корреспондент «Азатлыка».

«По мнению врачей, уже нет сомнений в том, что это коронавирус. Но не разрешают делать тесты и вообще говорить о коронавирусе. Врачи предупреждают, чтобы особенно берегли пожилых людей, чтобы они не ходили никуда», – сообщает корреспондент.

Власти Туркменистана отрицают наличие случаев коронавируса в стране.

На фоне заявлений руководства Туркменистана об отсутствии COVID-19, международные организации и правительства других стран призывают к ответственности в предоставлении корректных данных по ситуации с коронавирусом.