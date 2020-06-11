В США число зараженных коронавирусом преодолело отметку в 2 млн
- Азия и мир, общество
- 9:56, 11 июня 2020
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CentralAsia (CA) - По состоянию на 11 июня в США зарегистрировано 2 000 464 случая заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
В мире США лидируют по количеству выявленных случаев коронавируса и смертей, на данный момент от вируса в штатах скончались почти 113 тыс. человек.
Всего с начала пандемии в мире коронавирусом заразились 7,3 млн человек, скончались 416 тыс. пациентов.