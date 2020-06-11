В Андижане отец, заключивший шариатский брак своему сыну, отправлен в тюрьму на трое суток

CentralAsia (UZ) - Житель Булакбашинского района Андижанской области был заключен в тюрьму на трое суток за тайную организацию шариатского брака для своего сына. Об этом сообщило издание «Дарье», ссылаясь на председателя Административного суда Андижанской области Отабека Мирзамахмудова.

Выяснилось, что 4 мая 2020 года местная жительница подала жалобу в районный отдел внутренних дел, утверждая, что ее законный брак с ее мужем не был аннулирован, но что ее муж женился на другой девушке на основании брака по шариату (никах).

Расследование, проведенное органами внутренних дел, показало, что 3 мая 2020 года местный житель, нарушил правила религиозных церемоний, прочитав шариатский брак своему сыну без специального разрешения местного духовенства.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 201 Кодекса об административной ответственности (Нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций) и приговорил его к трем суткам ареста.

Ранее сообщалось об аналогичном случае в Булакбашинском районе Андижанской области, где мужчину приговорили к семи суткам ареста за совершение шариатского брака своему сыну и невестке.