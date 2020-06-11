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  11 июня 2020
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Узбекистан впервые экспортировал более 2 млн медицинских масок в Кувейт

CentralAsia (UZ) -  Экспорт узбекской текстильной продукции – 2 млн. 200 тыс. медицинских масок на сумму 450 тысяч долларов впервые осуществлен в Кувейт, сообщает ИА «Дунё».

Это стало результатом сотрудничества посольства Узбекистана в Кувейте и Ассоциации «Узтекстильпром». Медицинские изделия были доставлены в Эль-Кувейт на специальном грузовом самолёте из международного аэропорта «Навои».

Экспорт первой партии медицинских масок был реализован в рамках подписанного в конце мая текущего года контракта на сумму 10 млн. долларов между ООО «Енгилсаноатсавдо» при Ассоциации «Узтекстильпром» и кувейтской компанией «Fursan Al Khaleej».

Медицинские изделия были импортированы по заказу Министерства внутренних дел Кувейта. Часть продукции также будет передана Министерству здравоохранения этой страны.

"Прежде чем принять решение об организации импорта, мы тщательно изучили предложения различных стран. В результате исследований мы остановили свой выбор на узбекских изделиях, которые, прежде всего, нас устраивали своим качеством", - отметил президент компании «Fursan Al Khaleej»Жохид аль-Атаиш.

В настоящее время идёт формирование очередного заказа в Кувейт из Узбекистана на медицинские принадлежности, включающего медицинские маски, комбинезоны, перчатки и другие защитные средства.

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