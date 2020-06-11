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  11 июня 2020
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В Корею чартерами вылетели граждане Узбекистана, которые прилетели в отпуск и не смогли вернуться из-за пандемии

CentralAsia (UZ) -  Граждане, которые не смогли вернуться в Корею из Узбекистана из-за пандемии, были возвращены чартерными рейсами, сообщает издание "Дарё".

31 гражданин Узбекистана, приехавшие на родину из Республики Корея, не смогли вернуться на работу из-за пандемии и временной приостановки полетов между двумя странами.

В результате взаимных переговоров, проведенных Агентством внешней трудовой миграции со Службой развития людских ресурсов Республики Корея, 31 из граждан, которые приехали на родину в отпуск, были отправлены на работу в Корею на чартерном рейсе.

Был установлен ряд строгих требований для въезда узбекистанцев в Республику Корея. В частности, перед въездом на территорию этой страны необходимо заключить соглашение о соблюдении требований 14-дневного обязательного карантина в Корее или за счет средств работодателя пройти медицинское обследование в Узбекистане.

По данным ведомства, более 52 тысяч узбекистанцев были отправлены по линии агентства в Республику Корея. Более 14 000 из них в настоящее время работают в стране на временной основе.

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