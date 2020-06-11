Google изменит рабочее пространство и откажется от привычных вещей

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- 10:57, 11 июня 2020
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CentralAsia (CA) - Офис компании Google откроется для ограниченного числа сотрудников 6 июля. К сентябрю за свои рабочие столы вернется треть сотрудников компании. Однако обновленный офис будет сильно отличаться от того, к чему привыкли в компании его работники, пишет Business Insider.
«Среди прочего будут организованы отдельные места для входа сотрудников, чтобы все не заходили одновременно. Работники должны будут измерять температуру дома и по прибытии в офис. Также, рассматривается возможность тестирования на COVID-19 в некоторых офисах», - говорится в статье.
Кроме того, рабочие столы в офисах компании расставят на расстоянии в два метра друг от друга. Обязательными останутся маски в общих местах, включая столовые. Google пообещала выдавать их.
Компания перейдет от питания в столовой к раздаче ланч-боксов.
«Бесплатные завтраки и ужины отменят. Кроме того, Google откажется от спортивных залов, массажа и капсул для сна в офисе», - прогнозируют представители Google.
Ранее сообщалось, что сервис карт Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижения, введенных в той или иной стране из-за коронавирусной инфекции.
Статью перевело ИноСми.