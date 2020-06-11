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  11 июня 2020
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Google изменит рабочее пространство и откажется от привычных вещей

CentralAsia (CA) -  Офис компании Google откроется для ограниченного числа сотрудников 6 июля. К сентябрю за свои рабочие столы вернется треть сотрудников компании. Однако обновленный офис будет сильно отличаться от того, к чему привыкли в компании его работники, пишет Business Insider.

«Среди прочего будут организованы отдельные места для входа сотрудников, чтобы все не заходили одновременно. Работники должны будут измерять температуру дома и по прибытии в офис. Также, рассматривается возможность тестирования на COVID-19 в некоторых офисах», - говорится в статье.

Кроме того, рабочие столы в офисах компании расставят на расстоянии в два метра друг от друга. Обязательными останутся маски в общих местах, включая столовые. Google пообещала выдавать их.

Компания перейдет от питания в столовой к раздаче ланч-боксов.

«Бесплатные завтраки и ужины отменят. Кроме того, Google откажется от спортивных залов, массажа и капсул для сна в офисе», - прогнозируют представители Google.

Ранее сообщалось, что сервис карт Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижения, введенных в той или иной стране из-за коронавирусной инфекции.

Статью перевело ИноСми.

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