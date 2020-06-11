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  11 июня 2020
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Монголия доставит гуманитарную помощь в США

CentralAsia (MNG) -  Монголия доставит в США гуманитарную помощь на сумму один миллионов долларов. Об этом сообщил вице премьер-министр Монголии Ө.Энхтувшин.

«Мы предоставляем США гуманитарную помощь на сумму один миллион долларов. Туда включаются средства индивидуальной защиты для врачей и медицинского персонала, который борется с коронавирусной инфекцией в США. Помощь будет доставлена ​​из Монголии в США 21 июня на самолете монгольской авиакомпании МИАТ. Самолет также доставит 250-260 своих граждан из Сиэтла на родину», - сказал он.

Правительство Монголии 1 июня приняло решение предоставить США гуманитарную помощь, чтобы помочь стране справиться с пандемией COVID-19, и деньги на эту помощь будут выделены из резервного фонда правительства.

Монголия также обязалась направить в Россию мясо и другие продукты на общую сумму один миллион долларов и пожертвовала Китаю 30 000 овец.
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