США отметили «реальный прогресс» в ситуации с религиозной свободой в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Госсекретарь США Майк Помпео в среду, 10 июня, представил доклад Госдепартамента о свободе вероисповедания в разных странах мира.

Открывая церемонию презентации доклада, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул приверженность США и, в частности, нынешней администрации, делу отстаивания свободы религии на планете.

По словам Помпео, в Узбекистане были предприняты шаги для улучшения его положения о свободе вероисповедания, и эти шаги продолжаются.

"У меня был отличный разговор с религиозными лидерами, где я был там в начале этого года.

Мы зафиксировали отсутствие полицейских рейдов на незарегистрированные собрания религиозных групп в течение 2019 года по сравнению с 114 такими рейдами в 2018 году и 240–240 годом ранее. Это большие успехи, реальный прогресс, усилия команды нашего Государственного департамента, которые приносят плоды", - отметил госсекретарь США.

Ежегодный доклад по религиозной свободе в мире описывает положение с религиозной свободой в каждой стране. В докладе описываются политические инициативы правительств, нарушающие религиозные убеждения и практики различных конфессиональных групп и отдельных лиц, а также усилия США по продвижению свободы вероисповедания во всем мире.

Госдепартамент США представляет Конгрессу такие доклады в соответствии с Законом о свободе вероисповедания в мире от 1998 года.