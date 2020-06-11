Премьер-министра Италии вызвали на допрос по делу о борьбе с коронавирусом

CentralAsia (CA) - Премьер-министра Италии Джузеппе Конте вызвали на допрос в прокуратуру Бергамо в рамках расследования обстоятельств распространения пандемии, сообщает Euronews.

Сам глава правительства уже подтвердил, что в пятницу даст показания и «надлежащим образом сообщит обо всех известных ему фактах». Конте уверяет, что не испытывает по этому поводу никакого беспокойства.

На допрос вызвали также главу МВД Лучиану Ламоргезе и министра здравоохранения Роберту Сперанцу. Все они проходят по делу в качестве свидетелей. Им предстоит ответить на вопросы о том, как принимались решения о борьбе с коронавирусом, в частности, о закрытии городов на карантин и о мерах изоляции.

Разбирательство инициировало объединение родственников жертв пандемии в провинции Бергамо, которая стала одним из крупнейших очагов распространения инфекции. Они полагают, что правительство слишком поздно приняло решение о включении в красную зону городов Нембро и Альдзано, несмотря на раннее обнаружение там первых случаев коронавируса. Заявители связывают это с нежеланием властей останавливаться крупные промышленные центры. В жалобах говорится и об организации медицинской помощи, в частности, о том, что больным отказывали в госпитализации, пока у тех не появлялись серьёзные проблемы с дыханием.

В правительстве Италии утверждают, что карантин должна была вводить администрация региона. В Бергамо, в свою очередь, говорят, что до 8 марта этим занимался кабинет министров.

С начала пандемии в Италии зарегистрированы 235,7 тысяч случаев заражения, большинство из них — на севере страны. Жертвами пандемии стали более 34 тысяч человек.