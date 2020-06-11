Близ Алматы произошел крупный пожар на мусорном полигоне. Видео с высоты птичьего полета

Фото: Алихан Сариев

CentralAsia (KZ) - На мусорном полигоне близ Алматинской области в Казахстане днем 10 июня произошел крупный пожар. Пожар тушили всю ночь, но пока полностью потушить не удалось, сообщают местные СМИ.

Масштабы пожара сняли с высоты птичьего полета.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области, к тушению пожара на мусорном полигоне твердых-бытовых отходов в Алматинской области подключили вертолет МИ-8 с водосливным устройством, объемом 3 тонны. Пожар тушили всю ночь, в настоящее время на месте работают от ДЧС Алматинской области 40 человек личного состава и 8 единиц техники, от акимата Илийского района 26 человек, а также 10 водовозов, 3 бульдозера, 3 погрузчика, 5 самосвалов, площадь пожара составляет 3 Га, общая площадь мусорной свалки составляет 38 Га.

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