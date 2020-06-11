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  11 июня 2020
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В России первая партия препарата от коронавируса поступила в больницы
Предыстория: Минздрав России одобрил первый российский препарат от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» поставили первую партию препарата против коронавируса «Авифавир» в российские больницы, сообщает РИА Новости.

Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга. В июне в российские больницы будет поставлено 60 тысяч курсов «Авифавира». При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год.

«Авифавир» маркируется цифровым кодом Data Matrix. Маркировка является аналогом паспорта лекарства, гарантирующим подлинность препарата и позволяющим отследить весь путь движения каждой упаковки: от производства до аптеки или медучреждения.

Достоверность можно проверить с помощью мобильного приложения «Честный Знак».

«Авифавир» на базе «Фавипиравира» — один из двух зарегистрированных в мире препаратов против коронавируса. Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях. В мае лекарство получило регистрационное удостоверение Минздрава России. Пока его невозможно приобрести в свободной продаже, оно доступно только пациентам стационаров и применяется под наблюдением врача.

«Препарат будет бесплатным для россиян по программе ОМС. Видим высокий спрос на «Авифавир» в России, ведутся переговоры о его поставках практически во все регионы страны. Также получили запросы на поставки препарата из более чем десяти стран. Первые результаты клинических испытаний позволяют считать этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире», - заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

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