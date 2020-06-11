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  11 июня 2020
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Из-за пандемии внешнеторговый оборот Монголии снизился на $1,3 млрд по сравнению с 2019 годом

CentralAsia (MNG) -  С момента распространения коронавируса прошло пять месяцев. В месяцы блокировки от коронавируса внешнеторговый оборот Монголии составлял четыре миллиарда долларов США; снижение на 1,3 млрд долларов по сравнению с предыдущим годом.

В период с января по май 2020 года Монголия торговала со 131 страной. Общий объем внешней торговли сократился на 1,6 млрд долларов (28,3%), из которых экспорт сократился на 1,3 млрд долларов (38,5%), а импорт - на 322,6 млн долларов (13,9%). по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В мае 2020 года экспорт и импорт достигли 632,7 млн долларов и 406,1 млн долларов соответственно. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт увеличился на 294,9 млн долларов, а импорт сократился на 18,7 млн долларов.

Сальдо внешней торговли, которое было положительным сальдо в 948,3 млн долларов за первые пять месяцев 2019 года, уменьшилось на 934,5 млн долларов, показав профицит в размере 13,9 млн долларов за первые пять месяцев 2020 года.

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