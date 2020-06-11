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  11 июня 2020
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В Ташкенте будет построен 41-этажный бизнес-комплекс стоимостью $90 млн

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте будет построен современный бизнес-комплекс в 41 этажей и торгово-развлекательный центр, сообщили в администрации столицы.

Как сообщается самые перспективные объекты п строительству были представлены 4 июня 2020 года президенту Узбекистана. "Mall of Tashkent & Business Center" - один из таких крупных инвестиционных проектов.

Инвесторами выступают турецкая и британская компании. Строительство стартует в сентябре 2020 года и будет окончено в 4-м квартале 2022 года.

Стоимость проекта составляет 90 млн долларов. Вместе с 41-этажным бизнес-комплексом и торговым центром появится трехэтажная подземная парковка на 800 мест.

Высота здания - 191 метр (41 этаж). В торговом центре будет 4 этажа общей площадью 38 тысяч кв.м.

Как отметили в администрации, Mall of Tashkent and business centre подготовлен на основе концепции "умного дома".

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