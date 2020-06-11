Цены на основные экспортные товары Монголии растут

CentralAsia (MNG) - Будучи развивающейся страной, богатой природными ресурсами, экономика Монголии зависит от ее южного соседа, Китая, который закупает практически всю медь, железную руду и коксующийся уголь.

С началом пандемии коронавируса Монголии пришлось принять жесткое решение закрыть свои границы для внешнего мира – в результате экспорт был полностью остановлен. Хотя люди все еще не могут путешествовать, экспорт природных ресурсов может, и признаки хороши.





По мере того, как экономика Китая начинает восстанавливаться после пандемии коронавируса, цены на медь в Монголии выросли до 5400 долларов США за тонну – рост на 17 процентов за последние два месяца. Кроме того, цены на железную руду резко выросли до 91 доллара после окончания приостановки поставок.





Монголия пострадала от падения цен на медь из-за пандемии. По состоянию на 23 марта цена на медь упала до 4609 долларов. Однако, когда производство и спрос в Китае возобновились, цены на медь в Монголии пошли вверх.





Как правило, всякий раз, когда происходит глобальный финансовый кризис, цены на золото растут, впоследствии цены на золото в Монголии выросли на 6,9% в первом квартале 2020 года. В настоящее время цены на золото составляют 1700-1750 долларов США.





Согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), Монголия входит в число 30 ведущих богатых ресурсами развивающихся стран. Добыча меди, золота и других полезных ископаемых также оказала положительное влияние на монгольскую экономику, поскольку в стране произошли существенные сдвиги рабочей силы, когда граждане перешли из сельскохозяйственного сектора в горнодобывающий, обрабатывающий и строительный секторы.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения