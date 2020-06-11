Число зараженных коронавирусом в России превысило полмиллиона

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 8779 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 11 июня сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 235 (36,8%).

Всего с начала пандемии в России нарастающим итогом выявлено 502 436 случаев (+1,8%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 13,8 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 329,7 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 321 923 человека.