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  11 июня 2020
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В России за сутки от коронавируса скончались 174 человека

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 174 пациента, сообщает оперативный штаб.

Общее количество умерших в стране достигло 6532 человека. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 502 436 человек, из них за последние сутки — 8779, выздоровели 261 150 пациентов.

За весь период проведено более 13,8 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 329,7 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 321 923 человека.
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