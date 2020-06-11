От коронавируса в Казахстане выздоровели 8400 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 55 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Таким образом, на сегодняшний день в Казахстане от коронавирусной инфекции вылечились 8400 пациентов.
В разрезе регионов:
- Алматы – 1976;
- Нур-Султан – 1771;
- Атырауская область – 892;
- Карагандинская область – 600;
- Западно-Казахстанская область – 475;
- Шымкент – 454;
- Кызылординская область – 315;
- Алматинская область – 309;
- Жамбылская область – 278;
- Туркестанская область – 267;
- Актюбинская область – 252;
- Мангистауская область – 200;
- Павлодарская область – 181;
- Костанайская область – 153;
- Акмолинская область – 145;
- Восточно-Казахстанская область – 84;
- Северо-Казахстанская область – 48.
Коронавирус в Казахстане
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