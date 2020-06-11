От коронавируса в Казахстане выздоровели 8400 человек

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 55 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Таким образом, на сегодняшний день в Казахстане от коронавирусной инфекции вылечились 8400 пациентов.

В разрезе регионов:

- Алматы – 1976;

- Нур-Султан – 1771;

- Атырауская область – 892;

- Карагандинская область – 600;

- Западно-Казахстанская область – 475;

- Шымкент – 454;

- Кызылординская область – 315;

- Алматинская область – 309;

- Жамбылская область – 278;

- Туркестанская область – 267;

- Актюбинская область – 252;

- Мангистауская область – 200;

- Павлодарская область – 181;

- Костанайская область – 153;

- Акмолинская область – 145;

- Восточно-Казахстанская область – 84;

- Северо-Казахстанская область – 48.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения