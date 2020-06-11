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  11 июня 2020
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Узбекистан занял 17 место в мире по золотовалютным резервам
Золото
Золото

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан занимает 17 место в мире по количеству золотовалютных резервов, обогнав Саудовскую Аравию. Об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту ( World Gold Council).

Согласно отчету Всемирного совета по золоту от 1 июня 2020 года, Узбекистан занимает 17 место в мире с 335,9 тоннами золотых запасов. Это составляет 59,1 процентов валютных резервов страны, говорится в отчёте. За ним следует Саудовская Аравия с 323,1 тоннами золота (3,4%).

Согласно документу, первое место в мире по запасам золота занимают США - 8 133,5 тонны, далее следует Германия - 3 363,6 тонны, третье место - Международный валютный фонд (2 814,0 тонны).

По данным Госкомстата, опубликованным 20 мая, в январе-апреле текущего года в Узбекистане было продано золота на сумму 1,55 миллиарда долларов. Торговля золотом в этот период составила 35,3% экспорта Узбекистана.

В 2019 году Узбекистан экспортировал золото на сумму 4,9 миллиарда долларов. В прошлом году доля золота в экспорте Узбекистана составила 27,3%.

Экспорт золота в 2015 году составил более 823,9 млн долларов, в 2016 году - 738,2 млн долларов, в 2017 году - 1,6 млрд долларов, в 2018 году - более 2,91 млрд долларов.

В апреле 2019 года Центральный банк Узбекистана объявил, что в 2019 году планирует экспортировать 80 тонн золота, что на 10 тонн больше, чем годом ранее.

В первом квартале прошлого года Узбекистан стал крупнейшим продавцом золота в мире.

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