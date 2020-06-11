В Узбекистане 80-летний мужчина впервые получил свидетельство о рождении и паспорт

CentralAsia (UZ) - Житель Ходжаабадского района Андижанской области, 80-летний Обиджон Абдунабиев, получил первое свидетельство о рождении и паспорт. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщается, Обиджон Абдунабиев родился в 1940 году в Ходжаабадском районе. Однако до сегодняшнего дня у него не было документа, удостоверяющего личность. Из-за отсутствия документов, его многолетний стаж работы не был учтён и он не смог выйти на пенсию.

Обиджон Абдунабиев рассказал, что у него был паспорт 65 лет назад, но он потерял его. Хотя мужчина и пытался восстановить документ в течение нескольких лет, но безрезультатно.

«Проверки показали, что Обиджон Абдунабиев родился дома, его отец ушел на войну в 1942 году и умер на поле боя в 1943 году. В то время ему так и не выдали свидетельство о рождении», - говорится в сообщении.