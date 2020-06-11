Уличные фонари или парк? Жители Монголии выбирают с помощью мобильного приложения

CentralAsia (MNG) - Жители Улан-Батора проголосовали за то, какие общественные удобства они хотели бы использовать, с помощью мобильного приложения, новый метод, который власти могут распространить на другие районы для повышения прозрачности и эффективности.

Почти половина избирателей города, имеющих право голоса, выбрала свои любимые объекты — от детских игровых площадок до уличных фонарей — через мобильное приложение, хотя они и оставались в своих домах в последние месяцы из-за коронавируса.

Почти половина избирателей города, имеющих право голоса, выбрала свои любимые объекты — от детских игровых площадок до уличных фонарей — через мобильное приложение, хотя они и оставались в своих домах в последние месяцы из-за коронавируса.

По словам Отгонбаяра Насана, главы отдела политики и планирования в муниципалитете Улан-Батора (МУБ), в процессе участвовало больше женщин, молодых людей и пожилых людей, чем в прежней бумажной системе, которая позволяла голосовать только главам домохозяйств. «Традиционный подход был дорогим и занимал много времени и не давал нам точной картины, потому что не все могли участвовать», - сказал он.