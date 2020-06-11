Уличные фонари или парк? Жители Монголии выбирают с помощью мобильного приложения

CentralAsia (MNG) - Жители Улан-Батора проголосовали за то, какие общественные удобства они хотели бы использовать, с помощью мобильного приложения, новый метод, который власти могут распространить на другие районы для повышения прозрачности и эффективности.
Почти половина избирателей города, имеющих право голоса, выбрала свои любимые объекты — от детских игровых площадок до уличных фонарей — через мобильное приложение, хотя они и оставались в своих домах в последние месяцы из-за коронавируса.
По словам Отгонбаяра Насана, главы отдела политики и планирования в муниципалитете Улан-Батора (МУБ), в процессе участвовало больше женщин, молодых людей и пожилых людей, чем в прежней бумажной системе, которая позволяла голосовать только главам домохозяйств. «Традиционный подход был дорогим и занимал много времени и не давал нам точной картины, потому что не все могли участвовать», - сказал он.
«Цифровое голосование является более демократичным процессом, и мы можем дезагрегировать данные на уровне города, района и даже улицы, а также расставлять приоритеты и планировать на краткосрочную и долгосрочную перспективу», - добавил он.
Поскольку, власти всего мира стремятся сдержать пандемию коронавируса с блокировками и ограничениями на передвижение, предприятия, правительственные учреждения и группы поддержки стали цифровыми. По словам Отгонбаяра, проникновение смартфонов в Улан-Баторе составляет около 90%, поэтому цифровое голосование является возможным и инклюзивным вариантом.
По данным МУБ, около половины из 800 000 правомочных жителей Улан-Батора проголосовали за проекты в рамках Фонда местного развития (ФМР) с использованием мобильного приложения в этом году, причем женщины составляют около 54% от числа участников.
В то время как те, кто живет в многоквартирных домах, голосовали за зеленые зоны и камеры видеонаблюдения, те, кто живет в неформальных поселениях, выбирали уличные фонари и лучшие удобства.
Составление бюджета на основе участия, которое началось в Порту-Алегри, Бразилия, в 1989 году в качестве меры по борьбе с бедностью, в настоящее время практикуется в более чем 3000 городах по всему миру для федеральных бюджетов, а также в штатах и школах.
Этот процесс может объединить сообщества и сделать инвестиции «более эффективными, действенными и справедливыми», - сказала профессор Берлинской школы экономики и права Каролин Хейгелкамп. «Люди становятся более склонными голосовать за инвестиции, которые приносят пользу всему сообществу. Цифровые инструменты могут включать в себя более широкий круг общественности », - сказала она.
Цифровая платформа MУБ поддерживается некоммерческим фондом «The Asia Foundation» и государственным органом Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. Жители могут отслеживать голоса и ход выбранных проектов в приложении, сказала Халиунгоо Ганбат, менеджер проекта городского управления в Фонде Азии.
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