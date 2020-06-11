В Узбекистане за последние 3 дня из 292 новых случаев коронавируса 118 выявлены среди населения

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане из 292 пациентов, зараженных коронавирусом за последние три дня, 118 были зарегистрированы среди населения, сообщает Минздрав.



По данным министерства, увеличение случаев коронавируса среди населения связано прежде всего с тем, что люди не строго соблюдают правила карантина. "Ситуация показывает, что независимо от того, в какой категории вы находитесь, существует высокий риск заражения коронавирусом вокруг вас", - отметили в Минздраве. По состоянию на 10 июня среди населения выявлены заражённые коронавирусом: 11 человек из Ташкентской области, 7 человек из Ташкента, 3 человека из Сырдарьинской области, 2 человека из Самаркандской и Бухарской областей и 1 человек из Кашкадарьинской области.

Например, в Ташкенте коронавирус был обнаружен у гражданина, у которого была высокая температура, и которого лечили дома, двух инспекторов государственной налоговой инспекции Юнусабадского района.

Кроме того, этот диагноз поставлен двум членам семьи жителя Ташкентской области, занимающегося продажей специй на Юнусабадском рынке, двум жителям Бекабадского и Ташкентского районов, а также медсестре частной клиники «Американ госпитал» в Ташкентском районе.

На 11 июня 20 из 72 пациентов, у которых диагностировано заболевание, были идентифицированы среди граждан, помещённых в Карантинный центр, а остальные 52 зарегистрированы среди населения. В частности, 28 сотрудникам иностранной компании, работающим в Мубарекском районе Кашкадарьинской области и 2 торговцам Юнусабадского рынка в Ташкенте, был поставлен диагноз коронавирусной инфекции.

"Как вы видите, коронавирусная инфекция может возникнуть в любой части страны и может быть зарегистрирована у представителя любой профессии, независимо от пола и национальности. Даже если есть момент, когда уровень заболеваемости в нашем районе низкий или не диагностируется, если вы теряете бдительность, вы можете внезапно заразиться коронавирусом и поставить под угрозу здоровье своих близких", - отметили в министерстве.

