Центральный банк Узбекистана оставил основную ставку на прежнем на уровне - 15% годовых

CentralAsia (UZ) - Центральный банк Узбекистана оставил ставку рефинансирования на уровне 15%, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Решение о сохранении основной ставки обусловлено ожиданием формирования более устойчивого понижательного прогнозного тренда инфляции и сохранением баланса между целями обеспечения макроэкономической стабильности и поддержания деловой активности в условиях восстановления экономики, — объяснили в ЦБ Узбекистана.

Центральный банк рассматривает вероятность дальнейшего снижения уровня основной ставки на следующих заседаниях исходя из снижения прогнозного уровня инфляции и впредь совместно с Правительством будет предпринимать все необходимые меры для достижения постоянного таргета по инфляции на уровне 5 процентов к 2023 году.

Под влиянием эффекта пандемии в апреле т.г. инфляция составила 1,7%, что было обусловлено адаптацией рыночных цен к резкому росту спроса на базовые продовольственные товары, медикаменты и средства личной гигиены.

В условиях пандемии население в основном совершало покупки продуктов питания и медикаментов, одновременно воздерживаясь от приобретения непродовольственных товаров. Данные изменения отразились в индексе потребительских цен.

В свою очередь, эти факторы оказали определенное влияние на уровень ощущаемой инфляции и инфляционные ожидания населения и бизнеса.

До этого ЦБ Узбекистана менял ставку рефинансирования в сентябре прошлого года — тогда ставка была повышена с 14% до 16%.