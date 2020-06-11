Более 20 иностранных авиакомпаний готовы возобновить авиасообщение с Узбекистаном

CentralAsia (UZ) - Представители более 20 иностранных авиакомпаний выразили готовность возобновить международное авиационное сообщение с Узбекистаном. Об этом сообщила пресс-служба компании "Uzbekistan Airports".

"Воздушные ворота" Узбекистана в настоящее время готовятся к возобновлению работы.

Открытый диалог с представителями более 20 иностранных авиакомпаний, в том числе Turkush Airlines, Fly Dubai, Korean Air, Asiana, Air Astana, «Аэрофлот», «Сибирь», а также Uzavia стал хорошей возможностью для обсуждения многосторонних интересов.

Переговоры были направлены на возобновление и эффективную эксплуатацию взаимных рейсов иностранных авиакомпаний в условиях пандемии.

«Конечно, аэропорты Узбекистана заинтересованы в налаживании международного сотрудничества и кооперации в сфере авиаперевозок, качественного обслуживания пассажиров. Это, в свою очередь, приведет к развитию туризма и экспорта между двумя странами, а также увеличению инвестиционных потоков», - сказал председатель правления аэропортов Узбекистана Равшан Исмаилов.

