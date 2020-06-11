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  11 июня 2020
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ВОЗ сообщила об угрозе новых вспышек Эболы в Африке

CentralAsia (CA) -  В Африканских странах могут возникнуть новые вспышки лихорадки Эбола, необходима более масштабная вакцинация, заявил представитель ВОЗ по вспышке Эболы в Демократической Республике Конго Нгой Нсенга, сообщает РИА Новости.

«Эбола снова появится где-то, но мы должны быть готовы обойти эту вспышку и не допустить, чтобы она распространялась до масштабов вспышек, которые были у нас в прошлом. У нас будут подобные случаи, происходящие время от времени. Важный вопрос заключается в том, как мы можем предотвратить распространение болезни и возникновение масштабной вспышки, которая распространится даже за пределами ДРК», - сказал он.

Он отметил, что вакцинация станет ключевым решением этой проблемы.

«Вакцинация определенно будет хорошим способом, но на данный момент я не думаю, что эту вакцину будут давать тем, кто находится вне вспышки, она предоставляется только людям, которые имели контакт с инфицированными людьми, когда происходит вспышка», - добавил Нсенга.

Представитель ВОЗ отметил, что расходы на борьбу с заболеванием очень высокие, в частности из-за труднодоступности эпицентра вспышки, что создает дополнительные логистические проблемы.

Новая вспышка лихорадки Эбола была объявлена в городе Мбандака на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК) 1 июня.

Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке несколько лет назад и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

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